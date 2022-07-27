中職明星賽本週末就要登場，樂天桃猿投手曾仁和因傷辭退，主要是之前上半季封王後就出現腰部不適的情況，不過他近期又去拔智齒，總教練曾豪駒苦笑說：「他今年突發狀況比較多，就比較難掌握，不然本來昨天應該是他要出賽。」球隊近期會視情況安排他進牛棚，最快預計下周復出。

曾仁和表示，腰的情況主要是因為開車造成的疲勞、緊繃，目前復原狀況很好，預計這幾天就會進牛棚，他評估，應該只需要進一次牛棚就可以回到賽場上，他也提到自己去拔智齒的情況，「是水平的，所以要先切開，麻藥退了之後真的很痛。」

曾仁和當初是因為遞補味全龍王維中的空缺，結果他現在也因傷錯過仲夏夜棒球盛宴，曾仁和坦言多少會覺得可惜，「但還是要以身體健康、球隊戰績為優先，希望能幫球隊多貢獻一點，把整個球季打完。」

而桃猿外野手成晉則是因爲中信兄弟詹子賢確診遞補入列，雖然原本排定要與家人出遊的計畫落空，但他仍感謝教練團把他選進去，「雖然是替補進去，但替補第一個有想到我，對我還是有小小肯定。」