中華職棒2022賽季上半季冠軍樂天桃猿，下半季仍力求維持優勢，為了強化球隊農場及團隊基礎訓練，確定邀請球員時期以優質守備聞名的陳瑞振擔任下半季客座教練，協助訓練二軍。

樂天桃猿球團指出，陳瑞振過去指導內野守備訓練受到高度評價，適逢球隊今年選秀補進5位野手，領隊浦韋青表示，現階段正是邀請陳瑞振協助二軍訓練、甚至是給予一軍更多棒球觀念的好時機，陳瑞振的加入，能夠幫助總教練劉榮華執行更多元的棒球訓練，客座期間必定有助於球隊攻擊及守備能力的養成及提升。

陳瑞振預計於8月向桃猿球團報到，陳瑞振表示：「謝謝樂天桃猿邀請，我感受到球隊想要厚植農場的決心，自己會貢獻所學，和樂天一起為爭取總冠軍努力。」

2010年陳瑞振擔任職棒總教練，首年就領軍拿下總冠軍，三年總教練經歷取得180勝174敗4和，2013年到2018年陳瑞振執教母校美和中學，之後前往新竹仰德高中擔任客座教練，並往中國大陸發展，接下江蘇成棒隊總教練兵符，並在2019年打進中國職棒總冠軍戰，指導球員球技方面獲得不錯評價。