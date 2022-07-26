富邦悍將外野手林哲瑄因為在新竹棒球場飛撲受傷，導致左肩關節唇破裂，本季恐將提前報銷，甚至必須開刀治療。前新竹市長林智堅表示願意負擔醫療費用，富邦悍將領隊林華韋26日晚間透露，沒有健保給付的自費醫療費用方面，可請林智堅提供協助。
林華韋表示，感謝中職會長蔡其昌、林智堅，新竹市府及各界球迷朋友對於林哲瑄的關心及慰問，「大家的心意我們都收到了，球團會協助哲瑄進行最妥善的醫療處理及傷後復健，幫助哲瑄早日重回球場。」關於醫療費用部分，沒有健保給付的自費醫療費用方面，感謝林前市長的提供協助。
富邦悍將外野手林哲瑄因為在新竹棒球場飛撲受傷，導致左肩關節唇破裂，本季恐將提前報銷，甚至必須開刀治療。前新竹市長林智堅表示願意負擔醫療費用，富邦悍將領隊林華韋26日晚間透露，沒有健保給付的自費醫療費用方面，可請林智堅提供協助。
林華韋表示，感謝中職會長蔡其昌、林智堅，新竹市府及各界球迷朋友對於林哲瑄的關心及慰問，「大家的心意我們都收到了，球團會協助哲瑄進行最妥善的醫療處理及傷後復健，幫助哲瑄早日重回球場。」關於醫療費用部分，沒有健保給付的自費醫療費用方面，感謝林前市長的提供協助。
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