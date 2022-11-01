南韓首爾梨泰院本月29日晚間發生「嚴重踩踏事故」，造成155人死亡、超過百人輕重傷，震驚全球。網路上也陸續有網友推測當晚出事的原因，其中一個便是有名人現蹤當地，才會造成下坡路段人潮不斷聚集無法疏散的情況。而日前被指稱是罪魁禍首的直播主K已出面澄清並公開當天的路線，如今又有消息指出，大咖男星劉亞仁當天也出現在現場，才會引起暴動推擠。對此，劉亞仁所屬的經紀公司也緊急出面回應。

根據南韓媒體《Sports京鄉》報導，梨泰院慘案爆發後，網路上就不斷瘋傳當晚有名人拜訪酒吧才會讓場面失控。而最一開始遭到網友「獵巫」的便是AfreecaTV知名直播主「K」（本名朴重奎，박중규），但K事後也緊急發出聲明澄清，自己當時正開著直播，而且是被眾人推擠進酒吧，而非他原訂行程。如今又有網友指稱，當天疑似也有看到知名男星劉亞仁到場，才會引起粉絲瘋狂聚集。

對此，劉亞仁的經紀公司也緊急出面發聲，表示劉亞仁在事發當天就已飛出國，目前人也還在國外，不可能會出現在當地，相關指控皆不是事實。此外，還有另一名直播主세야也被點名是梨泰院慘案的起因之一，隨後他也出面發文喊冤，承認當天確實有到現場，但臉上畫著誇張的妝容，根本沒有人認出他來，更不可能因此掀起暴動，希望網友別再胡亂點名、造謠。