林楚茵說，林姿妙今天出庭必須講清楚，而不是號召群眾幫她證明清白。（立委林楚茵提供）

宜蘭縣長林姿妙及女兒林羿伶、縣府公務員等人因涉嫌貪汙、偽造文書等，今天（31日）被傳喚至宜蘭地方法院。民進黨立法院黨團指出，這段時間有證人指稱，有人透過關係施壓，要求證人在開庭承認這些是借貸關係；也有公務人員表示受到壓力，被要求這次開庭翻供。批評林姿妙操弄民粹、踐踏司法，並要求林姿妙針對起訴書各項疑點，在法庭上一一說清楚。

宜蘭地方法院今天早上9點召開準備庭，林姿妙抵達法院受訪時表示，「我簡單做人，認真做事，清清白白」。民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰表示，林姿妙選擇號召民眾在法庭外，意圖干涉司法，這樣的行為非常不可取。

黨團副書記長林楚茵表示，林姿妙今天出庭必須講清楚，而不是號召群眾幫她證明清白，林姿妙的財產來源不明，錢從哪裏來？民眾沒有辦法幫她證明清白；另一方面，林姿妙所涉犯行使公務人員明知不實事項登載於職務上所掌公文書的罪嫌，這是她身為縣長及過去擔任鎮長發生的事，她必須說清楚講明白。

民進黨立委沈發惠表示，根據起訴書98頁，林姿妙秘書證稱受指示去買預付卡，一次買10張，做一個縣長為什麼要用預付卡、王八機？建設處代理處長吳朝琴表示林姿妙女兒林羿伶要她去官邸，但林姿妙母女也否認，在起訴書都沒回答；他形容，如果是殺人罪，可以說不知道、忘記了就無罪、就能證明清白嗎？

沈發惠進一步指出，這段時間有證人指稱，有人透過關係施壓，要求證人在開庭承認這些是借貸關係；也有公務人員表示受到壓力，被要求這次開庭翻供。然而「案重初供」，林姿妙不要以為找人翻供，就能證明清白；林姿妙只有老實回答這些問題，而不是找啦啦隊去法院，這才是今天開庭的重點。