國民黨桃園市長候選人張善政遭媒體爆料，擔任涉嫌販賣假藥的經濟黨顧問，張善政回應，僅是對方禮貌上給予他顧問名義，「秀才人情紙一張」。對此，民進黨立法院黨團3日召開記者會質疑，張善政與經濟黨有切割不了的關係，才不願譴責經濟黨的不法行為，也不敢替受害民眾發聲，若要讓這樣的人擔任桃園市長，令人感到擔憂，呼籲選民三思，也要求張善政向受害者道歉。

民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰強調，張善政與經濟黨關係並不只是合照，而是深度且經常地與該黨互動。譬如，他早於2019年1月以前行政院長身分出席經濟黨中央委員及幹部會議，致詞時更說自己百分百認同經濟黨理念，還留在現場頒黨務證書，這樣的深度參與，絕不是人情紙一張，而他今年仍與經濟黨有密切往來，獲聘為榮譽總顧問。

黃世杰指出，經濟黨如今被司法及行政機關調查，張善政卻不敢出面譴責該黨不法行為，也不敢替受害民眾及桃園市民發聲，並向他們表達慰問，這樣的態度實在令人感到心寒。若張善政當選桃園市長，是否要用同樣的態度對待桃園市民的健康？難道要讓張善政未來當桃園市民的父母官嗎？選民真的要好好思考。

黃世杰反問，張善政身為科技人、前行政院長，真的毫無分辨能力判斷經濟黨所作所為嗎？沒有Google一下經濟黨平時從事的活動嗎？虧張當過Google高級主管，卻深度參與該黨活動，讓他們利用前行政院長的名號做不法行為，請張善政不要再輕描淡寫。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政則表示，面對外界質疑與經濟黨的關係，張善政皆輕描淡寫地說自己出於禮貌與人合照，或「秀才人情紙一張，如此而已」，要求人不要再問問題，顯然張切割不了與經濟黨的關係，而他究竟是不能切割、不願切割，還是不敢切割？也希望張善政出面說清楚。