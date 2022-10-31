韓國首爾梨泰院29日發生大規模踩踏事件，釀成至少150人死亡。隨著新冠疫情趨緩，又逢年底各項活動高峰期，國內專家呼籲應重視大型活動法規，務必考量事故發生時人群緊急疏散和救護等「動態需求」，尤其單一出入口的場所特別危險，並提醒民眾如前往人潮密集場所，務必先考量逃生動線，否則出了事情沒辦法喊救命又出不去，等於是死路一條！

大型活動醫療救護醫學會理事長、馬偕醫院災難醫學科主任張國頌指出，國內對於大型活動設計規劃、流程動線、場地管理、緊急救護均有相關規定，但仍有許多不足之處，只考量空間容流量等「靜態需求」，卻忽略了「動態需求」。

張國頌進一步說明，由於大量傷患是無法預期的情況，「動態需求」是指要將大型活動場所視為緊急救護危險區域，因為人潮聚集時，手機雖然訊號滿格卻打不出去，即使成功撥出電話也難以自我定位，消防中心很難在人群中找到有救護需求的民眾。

他強調，大量人潮匯集的地方，容易造成數據通訊無法通話與定位，主辦單位應在活動前加強無線通訊配置系統；區域救護系統需配備具有AED的緊急救護技術員來回巡邏，並隨時向現場指揮中心傳回最新資訊，也是能夠即時掌握現場脈動的重要關鍵。

張國頌指出，大型活動如果沒有妥善規劃緊急救護動線，病人送到醫院可能得花上1小時，其中40、50分鐘都擠在人群中，主辦單位務必考量救護車動線，前後線需要妥善搭配，如果動線很長，中途需設立救護站，分區塊保持救護通道暢通；目前大型活動雖設有滯留區域，但經常被民眾佔滿，也是一大隱憂。

張國頌提醒，參與大型活動的民眾最好最好能先了解現場環境，包括演唱會、跨年或各項賽事，活動結束的人潮分流是最嚴峻的考驗，也是最常發生推擠或意外的時候，其中斜坡、下樓梯處、狹窄通道最容易發生推擠，而女性、身材矮小者首當其衝，承受壓力更大，易導致缺氧呼吸困難，甚至發生壓迫性窒息（創傷性窒息）。

除了人群推擠可能發生意外，張國頌也提醒，若活動在室內舉行，主辦單位需考量空調問題，以免通風不良導致缺氧情形，可能導致頭痛、全身無力、癱軟甚至昏迷。張國頌提醒，尤其單一出入口的場所特別危險，民眾務必考慮提前離開動線，且最近越靠窗越好，比較容易吸到新鮮空氣。

張國頌表示，舉辦大型活動是推廣與行銷都市最佳的機會，也是考驗緊急救護系統的指標，建議國內主管機關可參考相關規範較完備的日本、美國，唯有安全才能讓民眾的幸福感加倍！