經濟部工業局力推「5G＋產業生態鏈推動計畫」。（柯宗緯攝）

高市府攜手中央投入百億元打造亞灣5G AIoT創新園區，經濟部工業局力推「5G＋產業生態鏈推動計畫」，這次共42家提案廠商，27日公布14案通過申請業者，包括科技海洋、智慧製造、體感育樂、創新應用等在地特色應用，為台廠登上國際舞台舖路。

經濟部工業局電子資訊組副組長顏鳳旗指出，亞灣5G AIoT創新園區是行政院核定的國家級百億計畫，經濟部工業局的使命是強化台灣5G AIoT的基礎戰力，藉由中央積極規劃鏈結5G AIoT場域優勢，串聯各項應用服務。

顏鳳旗提到，工業局推動產創平台主題式研發5年計畫，今年要求計畫內容須由3家以上企業聯合提案，聚焦發展「科技海洋」、「智慧製造」、「體感育樂」、「創新應用」等在地特色，盼對接5G產業大趨勢，透過場域實證後輸出應用方案，吸引多家業者組隊響應。

高市府經發局長廖泰翔強調，亞灣5G AIoT創新園區發展，帶動高雄產業轉型，2年來吸引逾80家廠商進駐，同時透過實證計畫，由高市府媒合場域，提供系統整合業者及平台商做驗證，透過5G AIoT支援性服務產業，帶動製造、會展、遊艇、醫療、交通等產業落地開花結果，打造智慧城市典範。

現場同步展示包括5G AIoT覆晶封裝精度檢測、5G直播製播中心、5G智慧碼頭及5G AI智慧醫療產業創新平台等成果。今天邀集參與落地亞灣的國眾電腦、鑫蘊林科、頎邦科技、雲高科技、萬潤科技、亞果遊艇開發、亞旭電腦、夢想創造、光禹國際、台灣電競、高雄捷運、高雄展覽館、豪勉科技、緯創醫學等業者。