聯發科(2454)法說過後，強調第四季庫存修正依舊，3家外資出具最新研究報告，看法各有不同，其中，美系外資將聯發科目標價由660元調升到750元、評等升級到加碼，也有亞系外資將聯發科目標價由650元調降到530元、評等維持持有。

美系外資表示，聯發科預計第四季營收約下滑20%，該幅度大於預期，且聯發科也坦言2023年也應該是充滿挑戰的一年。聯發科第三季自有晶片庫存天數持平在大約111天，而聯發科強調，第四季營收的下降是由於客戶的組件去庫存，而不是聯發科降價，此外，聯發科也提到客戶的通路庫存約在未來3個月左右恢復到正常水平，且聯發科預計明年第一季營收季度將恢復正成長，且在已經考慮代工成本增長下，聯發科仍認為毛利率範圍落在47~50%。故維持聯發科加碼評等、目標價800元。

美系外資表示，大陸智慧手機出貨量較疫情前水平下降25~30%，經濟重新開放將成為強勁的增長動力，聯發科推出了一些新的旗艦晶片，例如用於sub-6Ghz 5G的天璣9200，還有適用於美國毫米波5G市場的天璣1050；然而，應該更關注其可能在明年第二季推出的低價5G SoC(系統單晶片)，這將讓整體5G手機更實惠，有機會扮演通貨膨脹環境下刺激新興市場智慧手機需求的關鍵。

另一家美系外資表示，聯發科預估最快明年第一季Android智慧手機供應鏈將會開始進行庫存回補，將有利於聯發科營收在明年第二季恢復正常。2023年上半年晶圓成本上升、ASP下降，恐對聯發科毛利率造成一些壓力，但由於產業處於雙寡占格局(聯發科+高通)，此有利於價鞏固，故將聯發科目標價由660元調升到750元、評等升級到加碼。

亞系外資表示，聯發科第四季較低的營收財測預估證實了持續的庫存修正，遜於此前市場預期，但持穩的毛利率也意味著到目前為止，5G平均售價壓力有限。聯發科管理層已經承認5G智慧手機平均售價是自產品週期開始以來首次承壓，且希望潛在的庫存修正將在第四季度觸底。只是關注到，聯發科法說卻透露一個潛在的負面因素，就是4G智慧機的銷售強勁、且佔很大比重的銷售額，尤其是在新興市場受美元強勁升值影響，整體來說，聯發科2023年的復甦時間仍然不確定 將聯發科目標價由650元調降到530元、評等維持持有。

聯發科預期第四季營收以美金對台幣匯率1比31.5計算，將在1080億至1194億之間，與第三季相比，下降約16%至24%，與去年相比，約減少7%至16%。營業毛利率預估將為48.5%±1.5%，費用率預估將為31%±2%。