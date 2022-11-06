美股步入反彈，台股先破底而後技術性彈升，接下來都將進行選舉，而市場聚焦於聯準會對升息規劃；此外，經濟成長趨緩幅度與科技業去化庫存速度，也是必須觀察的重點。(圖/先探投資週刊提供)

縱然年底之前，美國聯準會可能還將升息五碼，基準利率提升到至少四％以上，且經濟成長減緩甚至出現衰退的可能性，如黃河氾濫一發不可收拾，然而道瓊指數演出十月驚奇，從破底的二八六六○點一口氣反彈回到年線，反彈幅度超過下跌幅度五成，帶動短中期均線全面翻揚，S&P 500指數回到季線附近。

十二月升息幅度或將縮小

雖然代表科技類股的Nasdaq與費城半導體指數仍相對較弱，不過至少也站回月線之上，並帶動短期均線翻揚，科技股相對弱勢，與數家大型企業財報與展望有關。蘋果雖受制新一代iPhone與服務業績不如預期，不過整體財報亮眼，亞馬遜財報與財測則都不優，Tesla低於預期，中國政策為展望不確定性源頭。

轉型並改名後的Meta，雖然原本業務仍能提供一定的業績與現金流，不過要跨向新科技很燒錢，未來仍充滿變數。Google母公司Alphabet除了廣告收入趨緩外，內部持續進行削減成本措施，Nvidia與AMD則已先後調降財測，某部分應已認列過高庫存，化合物半導體大廠Wolfspeed，因供應鏈問題下調財測。

雖然部分指標性企業財報，受需求、庫存等因素影響而不如預期，展望也或有疑慮，不過根據Refinitiv統計顯示，標普五○○企業截至目前所公布盈餘，較華爾街預期高出三．八％，再加上科技類股波段累計跌幅，已明顯高於其他產業，跌深對股價來說就是最大的利多，技術性反彈與投資價值逐步浮現。

聯準會本周將召開利率決策會議，預期將為今年第四度升息三碼，然而市場更關注十二月升息幅度，根據華爾街日報報導，素有聯準會傳聲筒之稱的Nick Timiraos，早前表示可能討論是否以及如何釋出十二月小幅升息的訊號，而後又再表示為了替通膨降溫，利率終點將可能會高於預期，金融市場也隨之擺盪。

亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克及舊金山聯準銀總裁戴莉月出指出，儘管市場揣測聯準會可能因經濟降溫而在二○二三年開始降息，但認為可能性不大，因為抗通膨仍處早期階段。根據聯準會九月釋出的利率預測點狀圖，最快要二四年才會開始降息。而美商高盛預期利率區間最終落在四．七五～五％之間。

台股醞釀跌深反彈

美元指數見高一一四．七七八後，維持高檔震盪，近期為今年第四度回測季線，歐央於十月底再升息三碼至一．五％，雖然天然氣等原物料報價回落，不過通膨指數仍在相對高檔，日本央行依舊堅持鴿派立場，未有提高利率與退出寬鬆政策的打算，且雖偶爾傳出干預日圓的動作，基本上僅是治標而不治本。

美國公債殖利率十月下旬再度見高之後，近日雖未創高，十年期也一度跌破四％，不過能否止穩的關鍵，仍在聯準會對利率的態度，美元指數也是相同的邏輯，而新台幣見三二．三三五兌一美元的波段高點後，因美元指數稍微獲得喘息空間，不過仍維持在三二元之上，若利差還將持續擴大，新台幣只能被動防守。

除了關注聯準會動作與會議紀錄之外，美國即將舉辦期中選舉，假設民主黨完全執政，則拜登政府將持續推動財政政策，財政赤字也將跟著增加，恐會有較大概率，迫使聯準會採取較激進的貨幣政策壓低需求，債券價格下跌、殖利率走升，相對不利於科技類股表現；此外，美元指數也可能會重返上升軌道。

反之，假設共和黨贏得眾議院，造成國會出現分裂，且由於眾議院主要負責審查預算，因此拜登政府尚未推行的細項，並不一定能通過審議，在未來兩年也可能實行相對緊縮的財政政策，則將與上述狀況相反，或許較有利於股市表現，然而，資金與經濟前景依舊是趨勢最重要依據，選舉結果僅是助力而非主因。

台灣將於十一月二十六日選舉，經濟成績單是政府重要的政績，蔡總統曾表示台灣經濟處在過去二○年來的最好狀態，雖然同樣面臨通膨，不過程度遠低於歐美國家，新台幣較多數貨幣晚了約一年才貶值，幅度自然比較大，股市從歷史天價拉回，國安基金早已宣布進場，官員不斷喊話基本面非常良好。

在美股反彈期間，台股受到地緣政治因素干擾，指數直至小幅跌破三二年前高的一二六八二點才反彈，一二六八二點屬心理層面而非實質關卡，指數反彈至月線附近，與二○○日線乖離仍有十七．三％、季線七．三％，技術指標有利短線反彈，不過在下降趨勢線尚未正式突破之前，仍先視為跌深反彈。

第三季財報進入密集公告期，雖然是過去式的資料，不過在跌深後若有獲利為基底，則反彈的底氣也會相對較強，另一種則是消息面的人氣股，再搭配各公司的法說會，今年全年業績已是大勢底定，關注焦點在景氣底部的時間，一般預估產業循環的低點，或許落在明年第一季末至第二季，股市將提前反應。

技術面擇強操作

加權指數近一個月先是挑戰月線未果，而後向下破底至一二六二九點，十月底開始反彈，仍有部分個股表現相對強勢，略高於八○檔個股漲幅超過一成，不過相對分散而未有明顯族群性，屬個股技術性表現，並不一定獲得業績或題材加持，選股可從技術面或籌碼面著手，然盤勢空頭反彈背景，須堅守操作紀律。

台積電受地緣政治與外資賣超壓制，中長期展望仍頗佳，股價下跌至三七○元後反彈，短線將有機會挑戰重回月線以上，晶圓代工產業以聯電來到季線附近較為強勢，美國對中國禁令使中國半導體發展受阻，台廠反而有機會因此受惠，且法人賣壓減輕至回補，技術面逐漸轉佳也有助反彈。

今年加密貨幣跌幅頗重，連帶使得板卡族群營運受到衝擊，庫存仍是當前習題，不過Nvidia仍發表新品，傳聞銷售狀況較預期為佳，加上該類股多數個股股價跌幅相對較深，近日麗臺、青雲、撼訊、華擎等聯袂彈升，華碩、技嘉、微星也逐漸出現止跌打底跡象。

ＡＢＦ三雄南電、欣興與景碩，第三季營收同步再度創下歷史新高，雖然產業對於未來展望仍有高度不確定性，導致股價今年來都已經是腰斬以上的跌幅，而近一個月終於不再隨著指數沉淪，成交量能逐步放大，短期底部已有成型趨勢，朝技術性反彈發展，法人籌碼流向為關鍵指標。

跌深股逐漸有低接買盤進駐，其中高價ＩＣ設計股具領頭指標性，尤其聯發科法說會坦言客戶下單保守，預期最大影響將落在第四季，然股價以利空出盡反應，反彈站上月線挑戰六○○元關卡，法人表示隨著庫存周期可望逐漸進入尾聲，預期明年庫存將由去化轉向回補，部分外資調升評等與目標價。

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