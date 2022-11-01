軟板廠台郡(6269)第3季稅後盈餘達19.06億元，為歷年同期新高，累計前3季每股盈餘為9.1元，台郡預估，第4季整體生產產值將較2021年同期約略持平，儘管兩家美系外資及亞系外資最新報告對台郡依舊保守，僅日系外資給予「買進」評等，不過台郡盤中股價強勢走高。

受惠於傳統旺季來臨，台郡第3季合併營收為121.43億元，季增66.1%，年增33.5%，由於先維穩獲利再優化毛利率為營運首要目標成果展現，單季稅後盈餘為19.06億元，季增560.8%，年增103.7%，單季每股盈餘為5.98元，累計前3季合併營收為289.47億元，年增24.3%，合併毛利率為17.4%，年增0.7個百分點，營業淨利率為9.1%，年增2個百分點，稅後盈餘為29.78億元，年增89.6%，每股盈餘為9.1元。

台郡近年來營運策略選擇加速投資及聚焦高頻傳輸技術，今年第3季高頻傳輸相關產品線(LCP/MPI)等佔營收比重已達30%。

台郡預估，2022年第4季整體生產產值將較2021年第4季約略持平。

台郡法說會後，兩家美系外資、亞系外資及日系外資出具最新報告，其中兩家美系外資分別給予「持股續抱」及「中立」評等，目標價分別為105元及106元；亞系外資雖然將台郡2022/2023/2024預估每股盈餘上調61%/13%/11%，以反應2022年第3季業績和外匯利潤，但維持「賣出」評等，目標價由73元上調至83元；日系外資最新報告將台郡2022收益大幅提高36%，給予「買進」評等，目標價上調至116元。