台灣、大陸地區客戶無塵室及機電整合工程訂單認列維持高檔，聖暉*(5536)第三季合併營收為83.4億元，年增65.71％，歸屬於母公司稅後淨利6.4億元，年增95.5％，獲利創單季新高，累計前三季合併營收202.4億元，年增44.02％，歸屬於母公司稅後淨利13.6億元，年增62.32％，已賺贏去年全年，由於聖暉*完成股票面額變更至新台幣5元，對外發行股數倍增，調整計算2022年第三季及累計前三季每股稅後盈餘(EPS)分別為5.57元及11.86元，若以每股面額10元股數計算，2022年第三季及累計前三季EPS分別約為11.14及23.72元。

聖暉*表示，集團積極強化整合機電、無塵室工程、TURNKEY服務及高科技製程設備等核心技能，以全方位機電專案統包工程(EPCM)服務，第三季台灣、大陸、其他(含東南亞)營收比重分別為59％、36％、5％，其中受惠半導體、高科技電子等客戶擴建計畫，第三季台灣及大陸地區銷售分別年增116％、30％，帶動整體營運保持強勁成長力道。

聖暉*今年起改採每半年配息一次，董事會決議通過2022年上半年擬配發每股3.5元現金股利（以每股面額5元計算），現金股利配發率56％，若換算每股面額10元計算，相當配發7元現金股利。