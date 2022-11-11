捷流閥業(4580)公布第三季財報，單季營收6.81億元，季減3.1％，年增3.5％，稅後淨利0.95億元，季減7.3％，年增3.8％，僅次於上季，為單季次高；累計前三季營收20.03億元，年增11.8％，稅後淨利2.86億元，年增15.9％，每股稅後盈餘6.84元。

今年以來，台灣電子業水處理製程對閥門需求增加，該公司在台灣地區閥門市占率超過60％，加上石化業常態性汰舊換新訂單持續，且大陸地區與歐美地區訂單持續成長，前三季營收為歷年同期新高。受原物料價格波動及產品銷售組合調整等影響，前三季整體毛利率、營業利益率分別保持32.34％、16.73％。

不過，第三季受到全球經濟環境景氣影響，營收及獲利低於上季，未能再創單季新高，10月亦受到客戶拉貨遞延，單月營收1.65億元，年減14.44％。雖然訂單能見度長達至明年第一季，但後續仍須觀察訂單認列進度。