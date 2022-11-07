旺宏(2337)周一公布內部自行結算之2022年10月份合併營收為新台幣37.30億元，月減少9.9%、年減少34.7%，再度摔下40億元關卡。累計2022年1月至10月合併營收為新台幣381.40億元，年減少8.6%。

旺宏淨存貨截止第三季153.86億元，相較截止第二季的152.41億元、去年同期的133.13億元雙雙增加，因為業績持平，存貨約略增加，往後也著力控制存貨水位，避免持續擴增。而今年現階段需求也減緩，因此對生產也有相對因應的計畫，然設備持續投資。

需求減緩，旺宏也調降資本支出，旺宏今年資本支出原預估140-150億元左右，但經濟環境、市場需求不振下，旺宏也適度降低資本支出，目前預估資本支出會降至約106億元，調幅達33%。不過仍會取得高端機台，供給研發使用，產能部分則暫時不會擴增而遞延。

展望後市，第四季產能利用率，因有減產、生意較淡，所有產能會減少20-25%，避免明年以後可能遭致存貨跌價風險。明年營運狀況尚待評估，然今年第四季營運可望維持一定水平。

明年具體狀況，旺宏董事長吳敏求也說明，在全球經濟不佳，消費力道不足，成長還是得看全球經濟狀況，而旺宏能維持毛利率，已經非常感謝，對於營運方向還是穩定。不過旺宏認為，對經濟影響最大變數還在大陸，整個衰退都是從大陸來的，而大陸以外，歐、美、日、台灣表現都不錯。