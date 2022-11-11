驅動晶片廠敦泰(3545)今(11)日最新重訊宣布，不敵整體消費市場逆風，董事會決議，將認列存貨跌價及呆滯損失共24億9748萬1000元，故第三季稅後每股純損為13.57元，累積前三季的稅後每股純損為9.53元，敦泰第三季每股淨值將由第二季約51.72元降至約40.31元。敦泰表示，透過存貨跌價及呆滯損失的提列，搭配與客戶及供應商協調修訂長期供貨合約(LTA)的部份款，將助於庫存去化。

敦泰今日董事會決議，由於部份產品淨變現價值已低於存貨成本，第三季將依據國際會計準則第2號公報之規定，認列存貨跌價及呆滯損失共24億9748萬1000元，第三季稅後每股純損為13.57元，累積前三季的稅後每股純損為9.53元，敦泰第三季每股淨值將由第二季約51.72元降至約40.31元。

敦泰表示，受到疫情反覆、俄烏戰爭、通膨、及全球總體經濟環境不佳的影響，終端需求自今年第一季以來持續下修，供需失衡也使產品價格面臨降價壓力，在需求減緩及產品降價的雙重打擊下，導致市場售價低於存貨成本，經和會計師評估，敦泰將依據國際會計準則第2號公報之規定，提列存貨跌及呆滯損失共24億9748萬1000元。

敦泰認為，隨著上述存貨跌價及呆滯損失的提列，搭配與客戶及供應商協調修訂長期供貨合約(LTA)的部份款，將有助於未來庫存的去化速度，財務狀況也將更加健全。後續搭配新產品陸續問世，整體營運將能維持穩定前進，重新恢復成長的態勢。

敦泰談到，本次提列都以手機和平板用的TDDI為主，金額內沒有包含LTA的違約損失，而在這次的提列後，敦泰第三季底帳上庫存金額將為70.64億元。至於目前來看市場庫存議題，預計去化要花一年，可能要到明年下半年。