敦泰(3545)今(11)日舉辦法說會，第三季因認列存貨跌價及呆滯損失共24億9748萬1000元，每股虧13.57元，董事長胡正大表示，目前終端應用市場需求尚未明顯復甦，儘管最壞的點已經過去，但現在市場狀況並不明朗，預估敦泰庫存水位要回到正常應該需要9個月到1年的時間調整。

敦泰第三季營收為23.7億元，季減少28.8%、年減少62.2%；稅後淨損為27.7億元、季減少3437.3%、年減少251.6%；單季稅後淨損為13.57元；毛利率為-84.4%。若扣除跌價認列損失，敦泰第三季本業虧損約4.57億元，單季毛利率約21%。

敦泰第三季每股虧損達13.57元，主要是有鑑於敦泰部份產品淨變現價值已低於存貨成本，故認列存貨跌價及呆滯損失共24億9748萬1000元，第三季稅後每股純損為13.57元；累積前三季的稅後每股純損為9.53元，敦泰第三季每股淨值將由第二季約51.72元降至約40.31元。

胡正大表示，在全球通貨膨脹以及經濟放緩衝擊下，終端應用市場需求尚未明顯復甦，但因終端客戶庫存水位目前已經有逐步降低趨勢，有部分訂單逐步釋放到供應鏈，但因為市場仍處於供過於求的狀況，產品價格仍存跌價壓力。

在LTA方面，胡正大表示，敦泰努力在客戶、供應商兩端採取加簽補充協議的作法，傾向保留目前LTA有效性，對供貨、採購兩方都保留彈性，作法包括將3年延長到4年，就可以在採購總數不變下將合約時間拉長，現階段客戶、供應商都可以接收，尚無違約或繳付違約金的狀況發生，他也談到，在整體消費市場疲軟下，約有7成客戶都無法達成LTA的量，但目前都多透過重新簽約，繼續執行LTA。

胡正大強調，儘管最壞的點已經過去，但是對市場的不確定性還是不能樂觀看待，現在市場狀況並不明朗， 客戶端目前都偏向保守，但看來不會比現在更壞。

胡正大表示，目前敦泰手中庫存還是偏高，儘管未來還是有認列庫存的可能，但是機會不大，目前市場上需求還是存在，只是比較慢，敦泰預計第三季存貨水位將會是高點，第四季會進一步下降，預估敦泰庫存水位要回到正常應該需要9個月到1年的時間。