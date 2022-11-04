玉晶光(3406)將於下週召開董事會，公布第3季財報，美系外資最新報告調高玉晶光第3季每股盈餘達13.8元，並維持玉晶光「建議買進」評等，激勵玉晶光今天股價強勢收高。

受惠於蘋果iPhone 14新機上市拉貨潮，玉晶光9月合併營收達27.32億元，月增7.79%，年增22.91%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為72.14億元，季增1.47倍，創下單季歷史新高。

美系外資最新報告看好玉晶光第3季獲利表現，為反映玉晶光第3季較高的營收，以及產品組合優化致使利潤率提升，上調玉晶光第3季每股盈餘至13.8元。

智慧型手機市況不佳，連蘋果都賣不太動，近期蘋果iPhone砍單傳聞不斷，不過美系外資預估，玉晶光第4季營收將季減12%，但年成長10%，單季每股盈餘約10.2元，並將玉晶光2022年每股盈餘上調28%，2023年每股盈餘上調10%，維持玉晶光「建議買進」評等，目標價則由550元降至500元。