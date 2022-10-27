愛立信發布《5G：新一波發展》報告，揭露推動5G普及的六大關鍵消費趨勢，並指出元宇宙的實現將仰賴5G發展，而提升5G可用率、更客製化的服務，將是電信業者的機會。另外，值得一提的是，報告中發現，在全球面臨高通膨壟罩下，升級5G的意願卻是具抗通膨韌性的。

本次報告中揭露5G普及的六大關鍵消費趨勢如下：

1.升級5G的意願具抗通膨韌性：行動寬頻支出受通膨影響相對較低，高達八成受訪者表示無意降低行動寬頻支出。

2.新一波使用者對5G有更高的期待：覆蓋率和網路表現將成為關鍵。

3.對5G可用率的認知將影響用戶滿意度：在台灣，僅有46%的5G用戶認為他們有超過50%的時間連結到5G網路。

4.5G促進增強型影音及AR的使用量：過去兩年來，5G用戶使用時間增幅最大的就是AR及增強型影音，包含高畫質/4K多視角影片，或360度影片等。

5.5G獲利模式將持續演進：6成消費者希望5G不只是提供更快的網速，四分之一的消費者期待能擁有隨選加強5G網路性能的選擇

6.5G的應用正為元宇宙鋪路：目前5G用戶平均每周比 4G用戶多花1小時在元宇宙相關的活動，如遊戲、社交及虛擬購物。

報告顯示，未來一年內全球約三成智慧手機用戶有意願於2023年升級5G，相當於5.1億的用戶，顯示消費者對5G連網需求強勁。在台灣，未來一年內約有17%的消費者有意升級5G。包含美國、台灣、日本、韓國、澳洲等市場的5G滲透率已達21%，為全球前段班，代表新一波使用者將取代早期採用者，驅動5G升級浪潮。

此外，受惠於5G低延遲、高頻寬等特性，擴增實境(AR)、元宇宙等應用得以加速發展。相較於4G用戶，5G用戶更加投入於使用AR應用程式、影音串流等沉浸式數位服務，與2020年相比，目前使用至少3種數位服務的5G用戶成長2倍。

台灣愛立信總經理周大企表示，創新的應用服務及優質網路體驗對5G用戶而言至關重要。研究顯示5G是實現元宇宙的關鍵，要發展出創新多元的數位服務，需仰賴5G提升AR、虛擬實境(VR)體驗，唯有獨立組網(SA)架構能完全釋放5G潛能，成為打造元宇宙網路環境的重要基礎。愛立信期待與台灣電信商夥伴加速發展5G，提供多元場景的關鍵應用，以提升消費者的使用體驗與客戶滿意度。