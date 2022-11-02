電力設備大廠大同(2371)宣布與中東合資公司Voltamp Power SAOC發表中東地區第一台自製400kV-500 MVA電力變壓器，成為中東電力系統新里程碑。此項特高壓變壓器的創舉關鍵為來自大同公司之核心技術。

該項400kV-500 MVA電力變壓器啟動儀式，上周在中東阿曼蘇丹國的Voltamp Power SAOC工廠盛大舉行。阿曼蘇丹國政府主管單位之最高官員能源及礦物部長親自到場，顯示阿曼政府對這項創舉之重視。

大同公司表示，完成400kV-500 MVA電力變壓器後，阿曼國將逐步建置與升級400kV輸變電站，使得這項產品成為具有延續性的訂單商機，有利公司營運成長。

與大同公司成功開發400kV特高壓變壓器，也使得阿曼有機會和中東各個國家的電網串聯，未來若此一串聯計劃順利推進，大同與合資公司Voltamp Power SAOC攜手將有機會分食千億之商機。大同每年可自該公司獲得收益外，亦計畫經合資公司將電力設備產品銷售至波斯灣地區與非洲地區，為大同在中東地區帶來新的營收成長動能。

Voltamp集團主席說：對於集團及阿曼蘇丹國而言，這是歷史性的一刻，我們為完成如此重要的里程碑而自豪」，由於這項特高壓電力產品的成功，將阿曼Voltamp帶入世界精英大型電力設備製造商行列。

大同公司表示，中東因地廣人稀需要特高壓變壓器，以利將電力輸送至遠方用戶使用，因此合資公司Voltamp Power SAOC向大同提出400kV-500 MVA變壓器產品需求。大同憑藉近60年的電力變壓器領先技術，與Voltamp緊密合作，從研發、設計、製造到測試，歷經23個月，完成此項中東第一的產品。

大同公司自1963年推出台灣第一台變壓器以來，近一甲子憑藉高品質與高技術的大型電力變壓器客製化實力，扮演台灣電力的領頭羊，成為台灣工業與經濟起飛的推手，未來將進一步注入節能與智能控管，推動電力產業之綠化。