第一屆「2022台北金融科技獎」(FinTech Taipei Awards 2022)今(28)日公布獲獎名單，台灣金融科技新銳OTSO Fintech 獲得「國際市場潛力獎優勝」肯定，執行長段凱譯(Edison Duan)指出，甫推出的智能社群交易系統「SoFinX」(Social Finance Exchange)可以協助全球經紀商突破OTC困境、推升成交量倍數成長。該一投資共享經濟的平台，目前東南亞與中東已有9家證券商簽約合作，今年底預計要達20家。

段凱譯表示，SoFinX是以數據驅動，跨市場、跨平台、跨國界的智能社群交易系統」，面對OTC市場經紀商獲客困難、利潤縮水等困境，OTSO Fintech將傳統單一經紀商跟單功能發展成可跨經紀商的智能社群交易系統「SoFinX」，為投資人、訊號提供者、經紀商創造多贏，創新服務獲得2022台北金融科技獎肯定。

第一屆「2022台北金融科技獎」匯集金融產業與科技產業跨領域能量，透過競賽發掘對技術、商模、共創、拓展國際市場及投資等面向具有卓越表現的業者，藉此強化生態系鏈結，讓金融科技在眾多力量支持下發展地更快、更健全。

此獎項針對不同領域與對象設計，共選出「技術創新獎」、「商模創新獎」、「共創典範獎」、「國際市場潛力獎」、「金融科技投資獎」等五大獎項。

OTSO Fintech成軍近7年，為來自全球超過10個國家、300多家客戶提供全方位系統及顧問服務，累積超過3兆美金的交易金額，2021年底，OTSO Fintech發揮多年累積之產業經驗與技術力，為OTC經紀商尋求突破點，以「SoFinX智能社群交易系統」為經紀商、交易客戶開創新的獲利機會。

SoFinX是以數據驅動的SaaS服務系統，除了傳統金融分析強調的基本面與技術面外，掌握「資訊面」來面對瞬息萬變的交易是市場趨勢。SoFinX的So代表社群媒介(Social)，是現今重要的資訊來源，而X則代表資訊交流(Exchange)的場域。

段凱譯說：「我們期待能以這個產品『賦能』予產業中所有證券、期貨、甚至數字貨幣交易所，讓他們的服務可以更多元，更具優勢。」

「SoFinX智能社群交易系統」打破經紀商之間的藩籬，讓優秀的交易者能夠分享其交易策略，成為訊號提供者，讓來自不同經紀商的眾多交易者跟隨，創造除了交易利潤外的訂閱收入與分潤紅利。對一般交易者來說，參考來自不同經紀商訊號提供者的交易策略，能夠提高 自身在高風險市場中的存活率與獲利能力。

而當交易客戶能有更好的獲利表現，進而增加其交易意願與次數時，便是對經紀商最大的利多。因此，SoFinX可謂是經紀商、訊號提供者、交易者的好夥伴，協助市場所有的參與者、創造多贏的局面。