最近陷入支持反猶太風波的籃網明星後衛厄文，3日發表聲明將跟籃網各捐贈50萬美元給致力於消除社區仇恨的組織，但在他的聲明當中並未道歉，《ESPN》名嘴比爾西蒙斯卻在同一天爆料，強調籃網幾周前就想把厄文交易出去，但因乏人問津而告吹。
「我為自己在IG上發言產生的負面影響負責，」厄文透過聲明表示，「我不相信紀錄片當中說的都是事實，也並非反映我的道德原則，我是一個從各方學習的人，我也願意用開放心態去傾聽，所以從我和我的家庭來說，我們沒有想去傷害任何族群、群體或宗教。」
厄文之前在IG上面分享且按讚一部涉及猶太人與黑人之間矛盾的紀錄片，頓時引發相當大的爭議，但他仍然始終不肯公開認錯，如今只用捐款的方式表達，無非只想逃避責任罷了，畢竟反猶太言論在美國社群始終是種禁忌話題，更何況是由一名NBA球星發表的。
至於比爾西蒙斯今天的爆料內容是，「我確定籃網在幾周前就開始交易厄文，我想厄文自己也知道這件事，我認為這早就眾所皆知了，但現實是沒有任何球隊想要他。」厄文最近則是連兩場例行賽都缺席賽後記者會，擺明就是想要暫避風頭罷了。
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