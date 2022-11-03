In the statement, Irving says “I take responsibility” for the negative impact of his Instagram post. He also said “I do not believe everything said in the documentary was true or reflects my morals and principles.”



The statement from Irving does not include an apology. https://t.co/XJojoxkvhe — Tim Bontemps (@TimBontemps) November 2, 2022

最近陷入支持反猶太風波的籃網明星後衛厄文，3日發表聲明將跟籃網各捐贈50萬美元給致力於消除社區仇恨的組織，但在他的聲明當中並未道歉，《ESPN》名嘴比爾西蒙斯卻在同一天爆料，強調籃網幾周前就想把厄文交易出去，但因乏人問津而告吹。

「我為自己在IG上發言產生的負面影響負責，」厄文透過聲明表示，「我不相信紀錄片當中說的都是事實，也並非反映我的道德原則，我是一個從各方學習的人，我也願意用開放心態去傾聽，所以從我和我的家庭來說，我們沒有想去傷害任何族群、群體或宗教。」

厄文之前在IG上面分享且按讚一部涉及猶太人與黑人之間矛盾的紀錄片，頓時引發相當大的爭議，但他仍然始終不肯公開認錯，如今只用捐款的方式表達，無非只想逃避責任罷了，畢竟反猶太言論在美國社群始終是種禁忌話題，更何況是由一名NBA球星發表的。

至於比爾西蒙斯今天的爆料內容是，「我確定籃網在幾周前就開始交易厄文，我想厄文自己也知道這件事，我認為這早就眾所皆知了，但現實是沒有任何球隊想要他。」厄文最近則是連兩場例行賽都缺席賽後記者會，擺明就是想要暫避風頭罷了。