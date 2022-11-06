沒想到剛從膝傷復出的國王主控福克斯，一歸隊就有如此神奇般的表現！國王6日克服下半場一度落後20分頹勢，更靠福克斯在延長賽結束槍響同時投進剛過半場的超大號三分球，最後以126比123絕殺氣走地主魔術，只能說福克斯太神了。

原本雙方打完上半場，魔術取得65比47大幅領先，甚至靠著下半場一開始班凱羅的兩分命中，擴大領先到20分，可是接下來魔術進攻幾乎當機，被國王靠著沙波尼亞、福克斯兩大主力的火力，打出誇張23比6攻勢追上，甚至取得超前。

光是第3節，國王就轟36分，反觀魔術只拿12分，也讓比賽進入末節時，比數變成國王83比77領先，甚至一度領先到10分，這次換成魔術打出12比0猛攻反超，打到最後1分21秒，班凱羅的跳投命中，幫助魔術取得104比100領先。

可是福克斯接下來連投帶罰拿下6分，幫助國王追成106比106平手，比賽進入延長；福克斯更在延長賽一開賽又是連取6分，還傳給哈里生巴恩斯投進三分球，幫助國王延長賽保持領先優勢，但打到讀秒階段，魔術又追到只差3分。

蒙克卻在最後54秒投進三分球，擴大國王領先到6分，可是法蘭茲華格納馬上替魔術連進3球，打到最後11秒，魔術追到只差兩分，儘管歐基基抄截後快攻上籃幫助魔術追平，福克斯卻用才過半場的超大號三分球絕殺了這場比賽。

國王絕殺功臣福克斯全場投24中14，7罰全進，攻下全場最高37分，沙波尼斯也有25分、11籃板及6助攻，蒙克與萊里斯各有15分；今年狀元班凱羅雖替魔術拿下生涯新高33分，且抓15籃板，卻沒法留住勝利，法蘭茲華格納31分。