NBA中鋒「魔獸」霍華（Dwight Howard）將頂著台籃史上最強洋將封號，加盟T1職籃桃園永豐雲豹，霍華的班機預計將於今（10）日晚間10點45分抵達台灣，或許擋不住即將來台效力的喜悅，霍華在登機前再度於IG貼出大秀舞藝的影片，「台灣的超人正在路途中」。

36歲的霍華上賽季效力湖人，場均出賽16.2分鐘，平均能拿到6.2分、5.9籃板，投籃命中率6成12，絕對還有繼續打NBA的實力，只不過未能等到30支球隊的合約，桃園雲豹此時向霍華伸出橄欖枝，以每月超過20萬美元的價碼邀請他來台獻技，霍華也欣然同意。

桃園雲豹球團將在12日替霍華舉行加盟記者會，為了不讓球迷等太久，霍華已經動身前往機場準備來台，預計將於今晚10點45分抵達桃園國際機場，這也是霍華生涯第3度來台。

霍華在登機前於IG發出影片，可看到他穿著魔術藍色球褲、帶著墨鏡小秀一段舞藝，並標記桃園雲豹IG帳號寫道，「我想感謝每一位真正想看到我拿下勝利的人，對於那些一直是我的粉絲、真實且忠誠待我的人，我想對你們說聲謝謝，我的目標是讓全世界的人充滿笑容，帶來積極且正面的價值，能夠藉由我最喜愛的運動完成這個目標是福氣，台灣的超人正在路途中。」