立法院外交國防委員會今審查112年度國防部相關預算案(翻攝自國會頻道)

立法院外交國防委員會今審查112年度國防部相關預算案，民眾黨立委邱臣遠在審查中指出，在國防部建置的智慧型警監系統中，有系統解密金鑰(Dongle)與羅技無線鍵盤為陸製的產品；國防部也回應，今日下午有收到相關消息，還在查證中，若屬實將去除與重新驗收。

國軍於284個重要營區建置智慧型警監系統，由陸軍統籌委託中科院執行，全案從2020年起至2025年建置分為五階段建置完成。特點在於整合中央監控、智慧型與影像傳輸能量，達先期預警、反應效應。

立法院外交國防委員會今審查112年度國防部相關預算案，邱臣遠針對國軍營區智慧警監系統使用「中國大陸製資訊設備」向陸軍提出凍結案，他指出，日前在第一階段針對「重要防護營區智慧型警監系統」質詢時，軍備局111年9月10日、26日函覆稱系統並未查到陸製設備，但最終證實在今年完成驗收的49個營區中都使用了這個設備，另外13處雖然尚未驗收。

而邱臣遠也接獲檢舉，國防部建置的智慧型警監系統中，系統解密金鑰是由中國飛天誠信製造，該公司的股東是中國政協副主席，還具有解放軍背景；羅技無線鍵盤也是陸製，接收器插在電腦上。

國防部則回應，今天下午有收到中科院反應相關訊息，去年驗收的62處中尚有13處沒有驗收，目前還在查證中，國防部強調，一定會嚴格要求，若有中製產品，會再去除跟重新驗收。