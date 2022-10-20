藥華藥斥資51億元興建竹北廠，於10月20日舉行動土典禮，是公司自成立以來最大的建廠規模，也奠定台灣生技業在全球罕見疾病地位之里程碑；藥華藥表示，本次現金增資預計投資在新廠，預計於2025年完工，預估新廠營運後，2026年可貢獻近400億元產值。

藥華藥竹北廠位於新竹生醫園區，興建工程包含地下2層及地上8層建物，佔地逾5萬平方公尺，未來負責藥華藥旗下長效型干擾素Ropeginterferon alfa-2b (簡稱Ropeg 即P1101)之生物製程，並挾著地利之便，深化與臺大醫院合作，發展中長期的細胞療法。

動土典禮現場逾200人與會，冠蓋雲集，包含藥華藥美國子公司高階主管亦受邀特地來台共襄盛會，場面熱鬧。

藥華藥董事長詹青柳直言，Ropeg自2019以來陸續獲歐盟、台灣、瑞士、以色列、韓國及美國核准用於真性紅血球增多症 (Polycythemia Vera PV)並上市銷售，迴響熱烈，未來將持續搶攻日本與中國市場；而新適應症用於原發性血小板過多症 (Essential Thrombocythemia ET) 正進行第三期臨床試驗，未來將申請全球各國藥證。詹青柳強調，需求多點齊發，必須提早佈局。

藥華藥美洲總裁Meredith Manning 曾任職於國際藥廠多年，如Pfizer、Vertex Pharmaceuticals、和Baxalta，她於會中分享過去銷售經驗：「從我過去的經驗，我認為一個藥品要成功，首先是藥品的本身效果好，以及具有強大的發展潛力，這也是我選擇加入藥華醫藥的原因」；她期許，邀請到理念相同，並在腫瘤及血液學藥品領域擁有豐富行銷銷售經驗的菁英加入美國團隊，以成功打進美國市場，並帶領公司擴大發展。

藥華藥甫完成現金增資1.67萬張，每股408元，共募集逾68億元。其中，51億元用於興建竹北廠、17億元興建台中后里廠，其餘則充實營運資金。時程上，今年第4季開工動土，預計2025年第一季工程完工後，將進行試量產、製程確效、完成FDA 查廠等程序，2026年度正式量產銷售。屆時兩座新廠合計預期貢獻近400億元產值。

藥華藥9月營收2.55億元，年增822％；藥華藥第3季營收為8.11億元，年增781％，累計前3季營收則突破20億元。美國方面營收持續穩健雙位數成長，營運團隊將持續深化當地醫療研發與行銷基礎。