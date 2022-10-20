中美關係對立，加上新冠疫情因素，導致中國赴美留學的人數持續下滑，根據統計，赴美中國留學生人數，2015年占比超過4成，去年僅剩2成5，同一時期印度成為在美留學生的最大來源國。值得注意的是，美國原本是大陸學生出國接受高等教育的首選，但如今這一地位明顯下降，美中對抗勢必延續，恐加速兩國的學術脫鉤。

根據《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，美國國務院數據顯示，2022年美國向中國公民發放5.6萬張F-1簽證（即學生簽證），與前一年的8萬張相比下滑30％，因為中美關係緊張，很多中國留學生返國或前往其他國家求學。一名就讀於馬里蘭州大學的23歲中國留學生表示，他本來打算留在美國攻讀心理學，但考慮中美如果發生軍事行動，就難以回到家人身邊，因此選擇在6月返回故鄉重慶。

印度赴美人數則超過中國，統計去年10月到今年7月，美方核發約10萬張F-1簽證給印度公民，比前一年上升60％，有部分原因是美國解除封鎖後，原先受到防疫措施限制的學生陸續赴美，但報導認為，「中印逆轉」或許並非暫時現象。

截至2015年9月，獲發F-1簽證的中國公民約占全體的43％，但在2021年財政年度已降至25％，預計2022年財政年度結束時，將再降至20％。與此同時，印度學生的占比不斷提高，該比例在2015年僅12％，現在已升高至30％左右，預計2022年財政年度結束時一舉超越中國。

根據美國國際教育工作者協會（ NAFSA ）2020年的研究，在2019至2020學年度之間，美國因中國等國際學生人數減少，損失約18億美元收入。

報導警告，如果赴美國留學的中國人減少，中美之間的學術交流很可能會減少，中美脫鉤恐將進一步波及學術界。