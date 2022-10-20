大陸晶片業近年屢屢遭到美國嚴格的出口管制措施所限制，近期拜登政府又將制裁範圍擴大至人工智慧、超級電腦及軍事領域的先進半導體，引發市場震撼，專家分析美國此舉背後的野心，「制裁所涉及的範圍，美國鞏固所謂的第五次工業革命，並成為未來數十年全球經濟領導地位的重要基礎。」

美國最新的制裁手段，限制未獲得許可權的美國公民、企業或組織協助大陸研發或生產晶片，受影響的領域為先進半導體，主要是想牽制大陸的技術發展與軍事實力，更突顯兩國的關係惡化，已經回不去了。

英國衛報（The Guardian）報導，國際研調機構GlobalData研究部門主管Josep Bori表示，美國的舉動已經超越半導體產業，而是關係著世界經濟的領導地位，「制裁所涉及的範圍，美國鞏固所謂的第五次工業革命，並成為未來數十年全球經濟領導地位的重要基礎。」

儘管台積電、SK海力士及三星等亞洲半導體廠商擁有一年的豁免權，但標普分析師Clifford Kurz表示，「許多亞洲廠商在未來的12個月內都擁有應付衝擊的財務實力，但長遠下來，對於評級的影響肯定是負面的。」

美國禁令一出，可能會讓大陸晶片業更加專注發展不受制裁的成熟製程晶片，研調機構Counterpoint分析師Brady Wang說：「美國最近的措施將快速減緩大陸先進半導體與衍生技術的發展，包括人工智慧、超級電腦及自動駕駛等，相反，他們會花更多心力在不受限制的成熟製程。」