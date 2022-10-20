美國對大陸晶片業設下嚴格出口管制，無法取得許可證的公民、企業及組織禁止協助大陸研發或生產先進晶片，半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）在禁令發出後，即禁止旗下美籍員工停止為大陸客戶提供服務，引發市場震撼。周三艾司摩爾澄清此事並不會衝擊營運，影響相當有限。

過去美國為了牽制大陸先進晶片的發展，已設下諸多限制，如今範圍持續擴大，只要美國公民、企業及組織無法取得許可證，就無法替大陸超級電腦、人工智慧及軍事等關鍵領域研發或生產半導體，其中限制美國公民的舉動殺傷力十足，因為目前許多大陸晶片業高層都是「海歸」派的高階人才。

總部位在荷蘭的艾司摩爾，在禁令發出後沒多久，即宣布旗下美籍員工禁止替大陸客戶服務，也讓外界擔心此事將衝擊營運，不過艾司摩爾周三表示，影響相當有限，「我們是一家歐洲廠商，機器中使用的美國零件很少，未來可以繼續出貨非EUV機台至大陸。」

艾司摩爾補充說道，大陸客戶可能很難獲得他們所需要的其他零件，由於目前公司趕不上訂單需求，如果來自大陸的設備訂單放緩，艾司摩爾可能會轉售至其它地方。

除了艾司摩爾之外，Lam Research、Applied Materials和KLA Corporation都已經決定撤出美籍員工，以符合相關規定。

諮詢機構「創新未來中心」聯合創辦人Abishur Prakash直指這對美中關係而言，是一個很大的轉變，「隨著最近美國的行動更為強勢，雙方的關係已經出現重大改變，沒有辦法回到原來的樣子，已經走上了不歸路。」