半導體製造設備供應商艾司摩爾(ASML)周三公布第三季優於預期的銷售和獲利表現，訂單並來到創紀錄新高。艾司摩爾同時表示，預計美國對中國的晶片制裁不會對公司產生重大影響。

執行長溫寧克(Peter Wennink)在聲明中說，「市場存在著不確定性，這要歸因於一系列的全球總體經濟擔憂，包括通膨、消費者信心和經濟衰退的風險」。

儘管終端市場對記憶體晶片的需求疲軟，「但是對艾司摩爾系統的總體需求依舊強勁，導致公司第三季訂單達到創紀錄的約89億歐元」。

該荷蘭半導體公司第三季銷售為57.78億歐元，淨利來到17.01億歐元，分別超出分析師預期的54.1億歐元和14.2億歐元；訂單為創紀錄的89.20億歐元，毛利為29.94億歐元，毛利率為51.8%，EPS達到4.29歐元。

艾司摩爾為全球最重要光刻機製造商，目前該公司無法滿足半導體製造商的需求。艾司摩爾目前積壓了逾300億歐元的產能需求，該公司正尋求在2025年擴大自身製造產能。

該公司在第三季賣出80台光刻系統，以及6台二手光刻系統。

在本月稍早，美國針對中國半導體祭出新的出口禁令。艾司摩爾在過去一直被荷蘭政府限制將最好的機器輸往中國，對中國的銷售多為稍舊的設備。

該公司說，「我們可以繼續將較不先進的、極紫外光機(EUV)除外的光刻機，從歐洲出口到中國」。

中國客戶也很難獲得他們所需的其它零件，艾司摩爾補充說，由於目前公司趕不上訂單需求，如果來自中國的設備訂單放緩，艾司摩爾可能會轉而出售給其它地方。

艾司摩爾周三也宣布，監事會打算任命韋恩(Wayne Allan)為管理委員會成員，擔任執行副總裁兼首席策略採購長。該任命仍需經過2023年4月26日股東大會同意。韋恩將負責採購和供應鏈組織

隨著韋恩在明年被任命，艾司摩爾管理委員會成員將從5位增加到6位。

艾司摩爾將在周三當地下午3時舉行新聞會。