美國擴大對中國出口管制，台積電董事長劉德音認為，美中衝突及兩岸緊張對全球半導體產業供應鏈的衝擊，挑戰比之前更嚴峻，他並信心喊話，要好好發展半導體，大家要放心。

台灣半導體產業協會（TSIA）今天舉辦年會，採實體、線上同步舉行。協會理事長的劉德音會前針對美國擴大對中國出口管制一事造成的影響發表看法，他說，要好好發展半導體，大家要放心。

劉德音致詞指出，疫情延燒已快3年，加上中美貿易戰及地緣衝突 （俄烏戰爭、兩岸緊張）情勢不斷升高，加深對全球半導體產業供應鏈的衝擊，面臨的挑戰比之前更加嚴峻。

劉德音表示，過去一年，台灣半導體產業在產業鏈中依舊締造了「製造第一、封裝測試第一、IC設計第二」的亮麗成績。

根據TSIA統計，2021年台灣半導體產業總產值已突破新台幣4兆元，預估2022年台灣IC產業產值將達4.88兆元，較2021年成長19.7%。

劉德音說，TSIA向來致力於加強人才培育及推廣，期望年輕精英人才能進入前瞻半導體領域，一起為台灣半導體產業的前景共同努力、再創產業高峰。

至於企業永續發展方面，劉德音表示，TSIA全體會員積極研擬完善的ESG策略，展現在氣候變遷、綠色製造、節能減碳、循環經濟、公司治理與社會共好等議題上的具體作為，持續發揮影響力與嬴得社會信任。

劉德音說，期待政府擬訂具體長遠的水、電、土地、環境政策，訂定前瞻、可行的環境法規，以促使產業達到永續發展的目標。

外在環境方面，劉德音表示，美中貿易衝突及兩岸緊張情勢升溫，對所有行業都帶來更嚴峻的挑戰，包括半導體產業。

劉德音指出，中國政府近年來對半導體產業的推動從未停歇，包括在半導體設計、製造、封裝產業，以及人才、稅賦、資金、設備及內需市場上，大力支持當地業者。美國政府也通過晶片科技法案，大力扶植在地研發與製造。

劉德音說，全球半導體產業的競合與消長已是進行式，期待台灣產官學界在半導體產業創新研發、育才、留才、智財權的保護等相關產業政策上，提出更具建設性的措施，以維護台灣最關鍵的半導體產業優勢。

劉德音表示，面對現今半導體產業的挑戰與機會，期許TSIA的全體會員一起攜手努力，持續為台灣半導體產業在瞬息萬變的國際環境中取得競爭優勢。（編輯：張良知）1111019