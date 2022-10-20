小編今（20）日精選5件不可不知的國內外財經大事。美國殖利率曲線倒掛進一步惡化，2年期債高於10年期債的利差周二來到45個基點，投行甚至預估年底前利差可能上看100個基點，意即美國經濟陷入衰退的可能性極大。

據道瓊市場的資料，美國上次2年、10年債利差達到3位數基點是在1981年的9月22日，當天收盤利差達121.4個基點。

時任美國總統為雷根，上台才一年，消費者物價指數（CPI）年增率超過10％，經濟剛剛陷入衰退，後來在Fed連番升息後，衰退愈陷愈深，最後更來到大蕭條以來最慘的景氣谷底。

【1】美債曲線倒掛惡化 衰退警鐘響

周二美國2年債較10年債殖利率約高出45個基點，周三美債殖利率全面走高，10年債漲勢尤大報4.07％，2年債殖利率也上揚至4.49％，利差縮小至42個基點。自聯準會（Fed）決策官員坦承通膨將居高不下後，自7月起美債殖利率曲線一直處於倒掛。

BMO資本市場發布研究報告指出，最快11月期中選舉到12月中Fed今年最後一次例會，最慢明年年初，美債曲線倒掛利差可能擴大至75個基點，最多上看100個基點。已有美國財經媒體預估未來12個月美國經濟陷入衰退的機率高達100％。

【2】美最新晶片禁令影響出貨有限… 艾司摩爾財測優預期

荷蘭半導體設備商艾司摩爾（ASML）本季（10至12月）財測優於預期，並強調美國最新晶片禁令對明年出貨計畫的影響「有限」，激勵股價大漲。

艾司摩爾在阿姆斯特丹證交所的股價，19日盤中大漲7.0％至432.1歐元，那斯達克股價也在19日早盤上漲5.9％至422.5美元。

【3】美擴大晶片管制！劉德音罕見回應了

由於美國日前對中國發布最新半導體產業禁令，包括禁售高效能運算（HPC）處理器及禁售先進製程設備，市場關切相關禁令對台灣半導體及台積電是否造成營運影響，劉德音出席TSIA年會時不予回應，僅表示「大家好好發展台灣半導體、大家放心」。

【4】蘋果砍i14 Plus產量傳言成真？ 和碩上海廠招工 突叫停

美國蘋果公司的iPhone 14 Plus上市以來，頻傳減產消息，代工廠和碩上海廠昌碩科技，近日還在公告擴大招工，未料15日就臨時喊卡暫停招募員工，似乎側面證實產量可能有所縮減。

【5】美升息終點利率5％ 經濟百分之百衰退

美國聯準會今年來已升息共計3個百分點，美國公債殖利率上揚超過3倍，美股下跌近25％。星展銀行（台灣）19日在2022年第四季投資展望會指出，今年11月聯準會將再升息3碼，12月再升2碼，今年底聯邦基準利率將升到4.5％，2023年第一季再升兩次的1碼，直到終端利率達5％，美國經濟目前看來百分之百會衰退。