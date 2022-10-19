歐洲股市周三早盤小幅低高；半導體公司艾司摩爾(ASML)的樂觀業績表現，激勵了科技產業，並刺激了人們對一個強勁企業財報季的預期；不過對通膨和升息揮之不去的陰影，則拉低了指數表現。

周三歐洲Stoxx 600指數早盤先升後跌，晨跌0.80點或0.20%，為398.96點。

艾司摩爾大漲5.2%，暫報427.5歐元；該半導體設備供應商公布優於預期的第三季銷售和獲利，並指出，美國對中國的出口禁令，不會對公司造成重大衝擊。

其它晶片股，包括ASM國際、貝思半導體和德國的愛思強(Aixtron)都上漲在0.7%至6%之間。並推動科技股板塊的上揚。

瑞典商業銀行(Handelsbanken)上漲5.1%；受益於利息收入上升，該行稍早公布了創紀錄的營業利益。

雀巢股價仍下跌0.3%；該食品大廠雖上調全年銷售預期，但執行長仍對富挑戰性的經濟前景感到擔憂。