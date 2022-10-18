受到英國財政計畫大逆轉的推動，歐洲股市在前一個交易日上漲的基礎上，周二早市繼續上揚。投資人也持續關注企業獲利報告，以判斷經濟前景。

周二歐洲Stoxx 600指數早盤上漲2.37點或0.59%，為400.85點，並延續到連續第四個交易日的上漲勢頭。

科技股領漲1.3%，艾司摩爾(ASML)、貝思半導體等晶片製造設備商皆上漲在0.9%至3%之間。

此外一份新聞報導提振了市場人氣，英國央行(BoE)可能推遲數十億英鎊政府債券的銷售，以增加英國國債市場的穩定性。

面對數十年來的高通膨，以及歐洲能源危機引發衰退的風險日益加大，各國央行正積極收緊貨幣政策，市場也正在剖析各公司的財測，以判斷總體經濟壓力的影響。

全球第三大廣告商，法國的陽獅集團(Publicis)升3.8%；該公司第二度上調全年財測。

瑞士藥廠羅氏(Roche)下跌1.5%；因新冠肺炎治療和檢測量大幅減少，該公司上季銷售也大幅下滑。

礦商力拓集團(Rio Tinto)跌0.3%；該公司預計，在全球需求疲弱之際，年度鐵礦石出貨量將降至預測區間的低端。