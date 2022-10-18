在儲能電池及電動車電池領域，立凱-KY(5227)提供完整的LFP電池正極材料製造技術及相關專利，加速產業發展。周二是鴻海(2317)科技日，電動車、儲能成投資法人焦點，加上立凱-KY海外授權布局持續推展，日前也與歐洲企業FREYR、澳洲北領地簽約，授權與服務LFP正極材料工廠。雖然周二股價高檔修正，5日線、70元關卡有撐，上升趨勢線不破，走高偏多不變。立凱近一個月已上漲35.30%。

磷酸系鋰電材料與智財供應商立凱-KY今年9月合併營收為0.53億元，年增119%、月增57.61%；今年第三季營收1.20億元，年增77.59%、季增3.51%。2022年截至9月累積合併營收為3.44億元，年成長96%。

受到消費性市場不振影響，法人預估，立凱-KY第四季營運仍將持平第三季高檔，權利金也將陸續入帳，先前與歐洲企業FREYR、澳洲北領地簽約，授權與服務LFP正極材料工廠，其中FREYR權利金最快第四季將開始陸續入帳，權利金預估100-200萬美元，立凱-KY受惠材料收入及權利金挹注，法人評估，最快兩季內單月或是單季將可正式轉盈。