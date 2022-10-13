為了創造台東青年更高附加價值的就業選擇，磷酸系鋰電材料與智財供應商立凱-KY(5227)周四(10月13日)宣布推動設立「研發實驗中心」與「研發量產中心」的可行性評估。

立凱-KY董事長張聖時表示：「希望盡快完成設立，為台東子弟增加更多年薪百萬以上，且未來三十年深具發展潛力的鋰電池材料研發職務的就業機會。王文怡議員為了增加台東子弟返鄉工作的多元選擇，多方奔走，讓我們對這位年輕且深具國際觀的議員留下深刻印象，我們願意為台東的未來綠色生活願景，提供更高附加價值的就業機會。」

LFP目前是全球電動車及儲能用電池之關鍵材料，立凱-KY近日宣布一系列為歐美南亞國家強韌鋰鐵電池材料的授權合作計畫。

日前剛完成簽約的歐洲鋰電大廠FREYR供應鏈執行副總裁豪克(Dr. Tilo Hauke)表示：「立凱-KY是大陸以外的主要LFP正極材料生產商之一，以其世界一流的生產技術而聞名。在此時取得他們的專業技術及能力，建立一個強大的本地化優質材料供應鏈，具有其明顯的優勢。」

九月時澳洲北領地州政府也與立凱-KY簽署MOU，預計明(2023年)年澳洲展開磷酸鐵鋰電池正極材料生產合作計畫。稍早則尚有以色列化工集團(NYSE代碼：ICL)(TASE代碼：ICL)與立凱-KY共同宣布，將由立凱-KY將授權以色列化工集團有關磷酸系LFP與LFMP鋰電材料專利及量產技術，在美國實現大規模量產工廠，以加速美國鋰電池正極材料生產的發展。