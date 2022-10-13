鞋材業雙雄台灣百和（9938）、百和-KY（8404），13日同步公布自結9月與前三季獲利表現。惟受到運動鞋終端市場需求放緩，知名運動鞋品牌商都在積極去化庫存，雙雄前三季獲利表現均較去年同期衰退逾兩位數！

其中，百和自結9月稅後純益1.03億元，EPS0.35元；第三季稅後純益3.73億元，季減33％，年增7.1％，單季EPS1.26元；前三季合併營收133.71億元，年減5.6％，稅後純益13.96億元，年減13.7％，EPS4.69元，低於去年同期的5.43元。

百和-KY自結9月稅後純益0.14億元，EPS0.05元，年減43.5％；前三季合併營收66.34億元，年減18.8％，稅後純益6.63億元，年減38.7％，EPS2.11元，低於去年同期3.43元。

百和13日收盤價57.70元、下跌2.3元，跌幅逾4％；百和-KY則收平盤27.50元。法人認為，百和印尼新廠今年加入營運後，可望為Q4營運再添成長動能，加上Q4是下半年最強的季度，可望助攻全年營收及獲利表現。