捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電(6552)受消費性電子市場需求疲弱、客戶積極去化庫存影響，2022年第三季旺季不旺，營收下探近4年半低點。展望後市，由於驅動IC客戶拉貨力道持續疲弱，公司對第四季營運仍維持保守謹慎看待。

易華電受營運疲弱影響，股價自9月以來一路走跌，17日下探27.45元、創2017年5月中以來5年5個月低點，今年以來已腰斬跌逾51％。今日股價跟隨大盤觸底反彈，開高後上漲2.7％至28.55元，早盤維持近1.5％漲幅。三大法人昨日買超15張。

易華電2022年9月自結營收1.2億元，月增0.38％、仍年減達54.53％。合計第三季營收3.64億元，季減達47.84％、年減達55.57％，下探近4年半低點。累計前三季營收16.92億元、年減達28.02％，續處近4年同期低點。

易華電表示，受通膨壓力、美國升息、俄烏戰爭等因素干擾，總體經濟不確定性升高，全球消費性電子市場需求疲軟，客戶端對此積極調整庫存，市場需求驟減導致第三季旺季不旺，致使第三季營收明顯下滑。

展望後市，由於終端市場庫存調整壓力沈重，驅動IC客戶拉貨力道持續疲軟，依據往年淡旺季循環經驗，預期第四季營運表現將會回檔修正。而此波市場調整何時落底，仍端視市場需求變化，易華電對營運後市展望仍維持保守謹慎態度因應。