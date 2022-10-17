美國擴大對大陸晶片及設備出口限制，使得和IP相關的IC設計個股近來均難逃一波修正，世芯-KY(3661)近5個交易日以來股價遭逢重大修正，自919元一路到今日低點646元，波段修正逾42%，今盤中掀起跌深反彈，股價最高回到695元，最終上漲逾3%，收在691元，帶動M31(6643)盤中亦同步翻揚、收漲3.7%，創意(3443)開低走高、收漲3.12%。

世芯-KY為高複雜度ASIC/SoC設計，尤其是後段設計以及量產服務提供商，AI在未來將躍升成為世芯-KY的主力動能，法人樂觀預估，世芯-KY在2022年~2024年獲利的年複合成長達28%，主要是基於多項原因，首先，半導體結構性成長和持續的製程升級推升矽含量需求與ASP；再者，來自亞馬遜等美國客戶的大量新量產營收貢獻；最後，就是較佳的營運桿，不僅如此，還注意到幾項長期動能，包括大陸自主化上升趨勢，和來自超大規模服務提供商與系統廠之業務機會，以及更高的先進封裝採用，將提高新產品導入(NPI)數量。

儘管現階段市場很擔憂美國對大陸的技術出口限制將對世芯-KY造成影響，但法人分析指出，目前該狀況仍處於可控範圍，預計將對世芯-KY第四季到明年第一季營收影響僅約10%~20%低緣，不僅如此，也看好該影響將逐漸緩解，主要原因包括世芯-KY來自美國營收貢獻逐漸增加，且不僅限於大陸市場，全球業務將為世芯-KY戰略重點，且發現到自天津飛騰禁令以來，世芯-KY已經沒有新大陸客戶成為主要客戶。在預計沒有進一步的EDA限制下，世芯-KY可以繼續其NRE業務，整體來說，預計美國本次對大陸的半導體出口限制對世芯-KY負面影響有限。

創意第三季營收60.61億元，除創下歷史單季新高外，更是首度單季營收超越60億元大關，季增加12.66%。5G、AI以及HPC為創意重要成長動能來源，創意目前5G進入5奈米先進製程，AI方面也進入5奈米製程生產，HPC(高速運算)也開始採用5奈米/3奈米製程生產，均將成為創意未來幾年重要成長利基。