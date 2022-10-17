台積電創辦人張忠謀接受美國哥倫比亞廣播（ＣＢＳ）資深主持人Lesley Stahl專訪時指出，如果經濟福祉是「那個人」首要之務，他們會避免攻擊台灣；如果「那個人」優先任務是要入侵台灣，它（台積電）會被摧毀，一切都將毀滅！最後的結論是「中國應該會避免攻擊台灣！」

這一席話一出，台積電在地緣政治中的敏感形象立即凸顯，在美國不斷拉高對中國晶片制裁的壓力下，十一日台積電跳空大跌，終場重挫三六．五元，跌幅高達八．三三％，已接近跌停水準，台積電跳水也創下四○一元的低價，台股受到台積電大跌的影響，也重挫五九六．二五，這是今年台股最慘烈的一天。

半導體業連鎖重創效應

台積電帶動的半導體跌勢，包括晶圓代工的聯電跌六．九六％，世界先進跌八．六八％，力積電跌六．三四％，台積電子公司采鈺也跌八．三三％，精材跌六．四五％，封測的日月光也跌九．○二％，ＩＰ的創意跌停鎖住到底。跟著跌停的ＩＣ設計股包括力旺、金麗科、世芯ＫＹ、宏觀、晶宏、晶心科及M31及威盛，ＩＣ設計成了最慘烈的族群。

整個半導體產業的連鎖重創效應，要從今年俄烏戰爭後的地緣政治談起，俄烏開戰後，通膨升溫，美國Fed連續升息十二碼，世界秩序大亂，除了能源價格大漲外，美國對俄羅斯展開晶片禁運的制裁，另一方，美國加大對中國的防堵力道，過去從川普時代以來，美國將華為、中芯、中興通訊等列入實體清單，針對個別企業加大制裁力道，但八月九日美國祭出晶片法案，限制接受補貼的企業未來十年之內不得到中國投資設廠，同時也限制二八奈米以下設備出口到中國。

接下來，美國主導日本、台灣、南韓的晶片四方聯盟，到目前為止，台灣、日本和美國同聲一氣，南韓態度卻猶豫，但美國很快採取行動，美國晶片設備供應商科磊十二日起停止對中國客戶供貨，這包括在中國設廠的南韓SK Hynix的廠，科磊今年上半年在中國的營收二六．六億美元，占整體營收的三成，這個效應當然非同小可。

美國發動的晶片戰爭第三道程序是限制ＥＤＡ電子自動化技術輸中，然後是限制AMD、Nvidia的ＧＰＵ、ＡＩ晶片輸美，在國慶日之前，美國又加大力道，限制包括高速運算晶片輸往中國；二是限制半導體相關技術流往中國；三是禁止持有美國護照的個人前往中國半導體廠工作，這個範圍已涵蓋了產品、技術、人才。因此，像蔣尚義這般持有美國護照的中國人都不得前往中國半導體廠工作。

費半猛烈修正壓力山大

在地緣政治衝突下，半導體成了最敏感產業，美國對中國的限制已全面化，過去游走在三不管地帶的台灣產業，這回真的是堅壁清野受到衝擊最大，根據中華徵信所統計，二○二一年包括ＫＹ公司在內的台灣ＩＣ設計產業，營收是一．二六八四兆台幣，其中在中國營收占八成有六家，五○～八○％有九家，三○～五○％有十家，而營收逾五○億元的ＩＣ設計公司，在中國營收占五成以上的有三一家。

於是在美國全面封殺中國的政策下，過去靠中國崛起的ＩＣ設計業者立即受到影響，從股價來看，高速運算晶片的譜瑞ＫＹ從二二四○跌到五七四元；祥碩從二四五五跌到六二一元；世芯ＫＹ最早從一三二五元跌到五四六元，再反彈到一○○五元，如今又殺下來；完全以中國市場為主的金麗科股價一度衝到六一五元，如今只剩二一五元左右。

除了高速運算晶片首當其衝外，手機晶片的聯發科今年從一二一五元跌到五三三元，最大手機晶片廠的聯發科股價跌掉五六．一三％，跌幅令人吃驚。如果未來美中角力以晶片為戰場，對全世界半導體產業將會帶來十分致命的影響，先從全球整個半導體產業的費城半導體指數來看，ＳＯＸ從今年最高點四○六八．一五跌到十一日最低點二一八八．九四，共下跌一八七九．二一，跌幅四六．二％，若從去年底收盤的三九四六．一六來算，也跌掉四四．三％，整個費城半導體如此猛烈的下跌，可以想見產業的修正壓力有多大。

這當中，我們先來看幾檔關鍵性的個股，一是Nvidia與AMD，這次限制ＣＰＵ、ＡＩ晶片，這兩家公司首當其衝，Nvidia今年最高價三四六．四七美元，市值八六七五．六四億美元，眼看著可能破兆美元，如今最慘跌到一一二．八三美元，市值剩下二八○九．四六億美元，市值減少五八六六．一八億美元，跌幅六七．六二％，只能用一個慘烈來形容！AMD從一六四．四八跌到五八．○五美元，也跌了六四．六％，設備股的ASML也下跌五三．九四％；GlobalFoundries（GFS）從七九．四九跌到三六．八一美元，也跌掉五三．六九％。

盤算股價淨值比與殖利率

在這個全球半導體產業都紛紛出現腰斬等級下跌的情況下，台灣在美國掛牌的台積電、聯電、日月光的ＡＤＲ都大跌，以台積電來看，今年最高價是一四五美元，市值七五二○．○三億美元，十一日最低跌到六二．六二美元，今年股價最大跌幅五六．八％，市值跌到三二四七．五二億美元，蒸發四二七三．五億美元，實在是十分慘烈。

台灣的台積電股價從六八八元跌到三九五．五元，下跌四二．五一％，如果台積電要止跌，在美國掛牌的ＡＤＲ一定要先止跌，否則台積電很難止血，這幾年，台股加權指數突破一二六八二，然後攻向一八六一九，台積電從二○六．五元攻向六八八元是帶動指數攻堅最大的功臣，現在台股在一三○○○點攻防，台積電及半導體產業對台股當然扮演重要角色。（全文未完）

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