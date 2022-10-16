台積電創辦人張忠謀日前接受美國CBS電視台「60分鐘」節目訪問，提到如果大陸領導人以經濟福祉為優先，應該會避免攻擊台灣，避免摧毀攸關全球經濟發展的台灣半導體產業。外媒也報導，一旦台海發生衝突，美國設想在最壞的情況下，將考慮協助撤離台灣的高技能晶片工程師。這些都凸顯台積電與台灣半導體扮演全球供應鏈舉足輕重的角色。

荷蘭新鹿特丹商報（NRC）發表一篇「為何全世界都需要台灣的晶片」的專文，文章中提到台積電供應全球一半以上的晶片與90%以上的高階晶片，護國神山之所以如此成功和具有影響力，背後有三大因素，包括保護營業機密、注重企業文化，以及高薪留住人才。

首先「極度保護機密」對台積電相當重要，一名台積電前研究員向NRC透露，台積電積極防止晶片技術外洩，層層分工保護客戶機密，內部絕不允許共享客戶訊息。

他說，公司的保密措施非常嚴格，例如負責超微半導體（AMD）的工程師，絕對不會知道有關輝達（Nvidia）晶片的事情，更別說其他部門做什麼工作，這是非常敏感的。公司不允許外人進入工廠。

再來，台積電的成功來自於嚴格的自我要求，員工無法攜帶任何有鏡頭的設備進入廠區，以防止機密外洩。而研發部門的工作量相當龐大，通常有兩組技術人員分為紅隊和藍隊，輪流開發新的生產技術，必須一直將技術實力與進步保持在業界領先。

有前員工透露，為了及時完成生產技術，不斷跟時間賽跑，經常需要加班，全天候ON CALL保持備戰狀態，完全沒有社交生活。

還有員工戲稱，「只要看到脖子上橙色鑰匙圈，或提著強制性透明塑膠袋的人在竹科進出，就知道是台積電的員工。」

第三是台積電以「豐厚待遇」留住人才，前工程師Jon Yu表示，每年可以賺取8萬美至9萬美元（約台幣255萬至287萬）薪水，還有優渥的年度獎金，而相同職位在其他公司只能領到4萬美元（約台幣127萬元）的待遇。

Jon Yu補充說，對台灣人來說，台積電的新聞幾乎每天都能看到。子女若到台積電上班，就像為國家服務一樣，父母會為此感到驕傲。

前工程師表示，如果你更有野心、想迅速發展事業，應該選擇去中國大陸。台積電工程師很搶手，大陸挖角的薪水比台灣高出5～7倍，不過因為他家人在台灣，所以不會考慮到大陸工作。

台積電去（2021）年營收為540億美元（約台幣1.7兆元），占台灣GDP近5%。全球有6.5萬名員工，大多數在台灣工作。