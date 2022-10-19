受到美股續漲激勵，日股19日走高，早盤結束時，日經指數收27,353.87點，漲197.73點或0.73%。東證指數收1,909.46點，漲8.02點或0.42%。

分析師指出，跟震盪的美股相比，日股比較平穩。由於匯率緣故，日股一直表現較好，即便獲利減少，也可能不會對財務造成重大影響，這就是股票表現能夠保持強勢的理由。

個股中，東京電力漲3.98%，也拉抬公共設備類股一度上漲2.17%。另外，軟銀漲3.21%，迅銷也漲1.82%。旅遊相關類股中，全日空漲0.5%，JR東日本漲0.32%，高島屋百貨也漲1.07%。

亞洲匯市19日早盤交易時，日圓兌一美元在149.12與149.29之間小幅游移，正式貶破149關卡且再寫32年新低，同時也正向150重要拐點前進。日圓一旦貶破150，日本政府礙於市場壓力，應該真正會有一些實際作為。