★分析

Themis Trading交易部門主管Joe Saluzzi表示，這些銀行表現不錯，我們將看看其他族群，如更多對消費敏感的個股，他們是否可以轉嫁增加的成本，還是已經停止轉嫁成本，人們希望有更好的表現。我們需要看到更多的業績數據，我們需要看到更多能夠降低通膨的數據，然後這波漲勢才可能繼續，在那之前，我想每個人都會說「不要太相信所有的漲勢」。

摩根大通全球宏觀研究部門主管Dubravko Lakos-Bujas在給客戶的報告中表示，第三季和第四季業績應該會確認基本面仍然取決於具韌性的勞動力市場和防疫限制持續解封。股票估值可能仍將與全球央行的言論和利率掛鉤，而這些言論和利率正逐漸變得不那麼負面。因此，基於今年下半年業績仍然強韌、股票部位偏低、情緒非常負面，以及估值變得較為合理，我們認為到年底前股市可望上漲。不過，我們預期明年的業績表現將更具挑戰性。

★類股

標普500指數11大類股全面收高，工業類股漲2.36%，表現最佳，其次為原材料股漲1.91%。打頭陣的大型銀行財報發布風光落幕，金融股漲1.64%，亦表現不俗。通訊服務類股漲0.54%，漲幅最小。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數收漲0.34%。

★重磅股

重量級科技股僅網飛和Meta收黑，終場分別跌1.73%和0.93%。蘋果漲0.94%，微軟漲0.41%，亞馬遜漲2.26%，Alphabet漲0.80%，特斯拉漲0.38%。

道瓊指數成分股方面，Salesforce漲4.31%，表現最佳。其次為 美國運通漲3.14%，摩根大通漲2.57%。英特爾跌2.08%，跌幅最大，其次為嬌生跌0.35%。

主要晶片股漲跌互見，應用材料漲1.10%，輝達漲0.66%，德州儀器漲0.34%，超微跌0.07%，恩智浦跌0.23%，高通跌0.34%，美光跌1.78%，英特爾跌2.08%。

★焦點股

蘋果收漲0.94%，為143.75美元，儘管有消息指出iPhone 14 Plus剛開始交貨才數周便削減產量。據傳蘋果通知至少一個中國供應商立即停止生產iPhone 14 Plus零組件，又向中國兩個下游廠商分別縮減70%和90%的訂單。此外，該消費電子巨頭周二發表多款新產品，包括兩款iPad Pro平板電腦、全新設計的入門款iPad，以及更新版的Apple TV 4K。新iPad Pro提供11吋和12.9吋兩種尺寸，並搭載Ｍ2晶片。第十代iPad螢幕加大至10.9吋，Lightning接口改為Type-C，並捨棄Home鍵。

網飛（Netflix）收跌1.73%，但盤後飆升逾14%，該影片串流媒體巨頭發布財報，其上季全球訂閱用戶數新增241萬個，扭轉了上半年流失120萬個訂戶的頹勢，並預測第四季將再增加450萬個用戶，令原本看衰的投資人大為驚喜。

Salesforce收漲4.31%，報153.53美元。主動派投資者Starboard Value LP披露已經取得該商務軟體體巨頭「大量」股份。Starboard 創辦人Jeff Smith未透露確切持股數量，僅表示在Salesforce今年股價下跌逾40%後，他看到一個巨大的機會。

嘉年華公司（Carnival Corporation）大漲11.14%，收在8.08美元。該郵輪公司旗下一家子公司發行12.5億美元、於2028年到期的優先債。嘉年華計畫將此次發行的淨收益用於償還債務本金和支付一般營業費用。受此消息激勵，挪威郵輪（Norwegian Cruise Line Holdings）和皇家加勒比（Royal Caribbean）亦分別大漲8.8%和7.6%。

高盛收漲2.33%，為313.85美元，該銀行第三季營收下滑12%、獲利大減43%，但都優於市場預期。高盛並宣布一項重大重組計畫，將公司的四大部門整合成為三大部門。

洛克希德·馬丁收漲8.69%，報431.84美元。該武器製造公司第三季經調整後每股盈餘為6.87美元，優於市場預估的6.66美元。

特斯拉收漲0.38%，為220.19美元，盤中一度急升近5%。德國聯邦數據顯示，今年1～9月特斯拉在德國的電動車新車登記數量年增近50%，達到近38,500輛，排名第一，較德國勁敵福斯多出約6,000輛。

★台股ADR

台股ADR全跌。

台積電ADR跌1.82%，收63.71美元，換算台股價格為407.67元。

聯電ADR跌0.51%，收5.90美元，換算台股價格為37.75元。

日月光ADR跌4.56%，收4.81美元，換算台股價格為76.95元。

中華電信ADR跌0.50%，收34.00美元，換算台股價格為108.78元。