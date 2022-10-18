在美國股市大漲下，日經18日同步走高，在午盤漲勢擴大下，重回兩萬七大關，最後收27,156.14點，漲380.35點或1.42%。同時，東證收1,901.44點，漲21.88點或1.16%。

18日亞洲匯市交易時，日圓兌一美元在148.68到149.05之間游移，波動雖然不大，149關卡已被美元攻破，日匯續創32年新低點，下一次將以150為觀察要點。

在日圓匯率還是弱勢下，3大車廠漲跌互見，豐田漲0.38%，本田跌0.27%，日產漲0.48%。不過，卻帶動觀光族群股價，例如高島屋漲0.54%，全日空漲1.18%，JR東海也漲1.32%。

日本18日有消息傳出，即將收購日本東芝的投標法人，每股可能不願喊到外界預期，至少從6,000日圓起跳的基本賣價。在溢價可能縮小下，東芝股價立刻反應此利空，早盤最低一度大跌2.2%左右，收盤時跌幅縮小到1.07%。

權值股各自表態，迅銷漲1.13%，軟銀跌0.22%，索尼漲1.12%。至於半導體相關業者中，東京威力科創漲1.36%，愛德萬測試也漲1.43%。