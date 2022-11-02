大同（2371）電力設備事業在中東市場大有斬獲！大同與中東合資公司Voltamp Power SAOC發表中東地區第一台自製400kV-500 MVA電力變壓器啟用，由於阿曼將逐步建置與升級400kV輸變電站，未來阿曼有機會與中東各國電網串聯，雙方也將攜手搶食千億商機，並將電力設備產品銷售至波斯灣與非洲地區。

這項400kV-500 MVA電力變壓器啟動儀式，阿曼蘇丹國政府主管單位最高官員能源及礦物部長親自到場，顯示阿曼政府對這項創舉的重視，而來自大同核心技術的特高壓變壓器，成為中東電力系統新里程碑。

大同表示，中東因地廣人稀，需要特高壓變壓器，以利將電力輸送至遠方用戶使用，因此Voltamp Power SAOC向大同提出400kV-500 MVA變壓器產品需求，大同憑藉近60年的電力變壓器技術，與Voltamp緊密合作，從研發、設計、製造到測試，歷經23個月，完成此項中東第一的產品。

大同表示，在完成400kV-500 MVA電力變壓器後，阿曼將逐步建置與升級400kV輸變電站，使得這項產品成為具有延續性的訂單商機，有利公司營運成長，未來阿曼有機會和中東各國電網串聯，若串聯計劃順利推進，大同與Voltamp Power SAOC攜手，將有機會分食商機。

Voltamp Power SAOC看好波斯灣及非洲電網發展，並充滿信心，未來大同每年可自Voltamp Power SAOC獲得收益外，亦計畫經合資公司，將電力設備產品銷售至波斯灣地區與非洲地區，為大同在中東地區帶來新的營收成長動能。