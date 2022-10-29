今天是同志大遊行，民進黨候選人陳時中與前副總統陳建仁也參加；蔡英文總統則在臉書表示，現在，能夠選擇婚姻，已經是大部分人都覺得平常的事。「別人覺得很平常的事，可是對某些人來說，有很大的意義」。

蔡英文說，今天是第20屆的台灣同志大遊行。第一屆舉行的時候，只有幾百人參與，到了現在，走了20年，台灣同志大遊行 已經是東亞最大的同志遊行之一。

她說，當時第一屆走上街頭爭取權益的朋友們，也難以想像在20年之後，台灣是亞洲第一個「婚姻平權」的國家。現在，能夠選擇婚姻，已經是大部分人都覺得平常的事。

總統說，這樣的轉變和進步，要感謝許多人共同的努力，也要感謝台灣的民主與公民社會，能夠持續對話，不斷溝通，走向互相了解、包容的社會。

今年是台灣同志遊行第20年，民進黨組隊參加；陳時中與陳建仁加入民進黨大隊時，與團隊一起喊「民主挺同志」、「民主前進挺18」；陳時中說，辛苦會過去，「光明的未來就在眼前」，未來如何落實同志平權，也需要更近一步努力。