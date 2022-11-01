林晨光率領團隊打造國內首台「爬索車」，監測橋樑安全。（中華顧問工程司提供）

連接大、小金門的金門大橋日前通車，這座斜張橋設計，鋼索強度是確保橋樑安全的重要關鍵；如何測試鋼索，在在考驗工程團隊功力。大同大學為金門大橋打造國內首台「爬索車」，嚴格把關橋樑安全。

大同大學機械與材料工程學系助理教授林晨光難掩興奮地說，這台專為金門大橋打造的「爬索車」，是國內第一台自造，它可「自己爬上」橋梁鋼索頂端，檢查張力是否正常，除了確保安全、降低成本，也可減少因人力檢測需要封橋的不便。

林晨光表示，團隊接受中華顧問工程司委託，為金門大橋設計「爬索車」，結合機械結構、機電控制、程式設計等，不僅結構相當複雜，還要考慮負重及安全，「要能爬上爬下，但不能掉下來」。

大同團隊日前赴國道4號台中環線豐原連絡道（構造同為斜張橋）測試，看著5台「爬索車」同時爬上鋼索，每個人的心情都很激動，而且只需要用平板操控即可，「就是一個爽字」。