傾聽台北市！國民黨台北市長候選人蔣萬安今(27日)在臉書發文問候「早安，我的朋友！」他從8月底起開啟了12區行腳計畫，傾聽每一個基層的聲音，了解每一個選民的想法，回應每一個市民的期待，更清楚各區的需求與困境。蔣萬安的第一站大同區是台北現代化的起點，在大稻埕身上能看見傳統文化革新的潛在力量，透過跟文創工作者深度對談了解到老舊城區發展的瓶頸，他期望讓大稻埕成為向國際友人介紹的敲門磚。

「第一站我來到大同區，這裡是台北現代化的起點。」蔣萬安表示，1921年，對臺灣近代文化政治思潮有關鍵啟蒙影響力的臺灣文化協會，也在這裡成立。雖然城市發展的重心已經移轉，但在時間的沉澱與洗禮下，大同區反而默默展演出屬於它的獨特魅力。新舊元素在這邊交織出跨世代的故事，他在大稻埕身上看見傳統文化革新的潛在力量。

蔣萬安跟文創工作者深度對談，了解到政府對於創作者補助條件門檻不利於小型團體或個人；又或是傳統產業面臨數位變遷所需的品牌重塑和網路經營需求，這些都是老舊城區發展的瓶頸。

蔣萬安強調，「越在地、越國際」用來形容大同區最貼切不過，相信由政府出更多的力，能讓更多大同區的美被更多人看見，讓大稻埕成為向國際友人介紹的敲門磚。