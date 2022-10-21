中國輸出入銀行受國發會委託擔任推動「中東歐融資基金」之執行單位，為帶領廠商掌握基金方案內容、中東歐國家半導體產業特色、投資機會及最新稅務法規資訊，「中東歐融資基金方案說明會」將於11月2日(三)下午兩點於臺北大倉久和大飯店隆重登場，由輸出入銀行與企業共同攜手，持續深耕中東歐市場。

近年來我國與中東歐國家關係持續深化，國家發展委員會於去(110)年10月間偕同外交部、科技部、經濟部、財政部與相關部會、公協會法人及產業界組成經貿投資考察團赴捷克、立陶宛及斯洛伐克訪問，成果豐碩；其後中東歐國家的官員、國會議員與民間企業等亦陸續組團來臺展開深化雙邊經貿科技合作的訪問行程。咸認為中東歐在半導體、雷射、觀光、太陽能、電動車、智慧城市、生技及電商等產業與我國具有合作發展前景，除雙邊產業積極表達合作意願，共創互利雙贏的契機外，亦彰顯我國與中東歐友我國家共享民主價值觀，並透過與民主夥伴間「善的循環」，延伸至更多元層面、更緊密連結的實質交流。

此次說明會首先將由輸出入銀行總經理戴燈山、國家發展委員會綜合規畫處處長張惠娟及外交部歐洲司司長姚金祥開場致詞，並由輸出入銀行總經理戴燈山說明「中東歐融資基金方案」；並邀請工業技術研究院副院長暨執行副總張培仁介紹中東歐三國半導體產業特色與合作機會，而後由輸出入銀行業務部經理鄭秀如就如何協助廠商取得融資、有效規避風險以開拓外貿商機進行業務介紹；說明會下半場將由資誠聯合會計師事務所會計師劉欣萍進行歐盟、立陶宛、捷克及斯洛伐克之稅務法規介紹，最後安排演講者共同就中東歐融資基金方案及雙邊產業合作機會進行關鍵對談。

國發會主委龔明鑫於今(111)年初宣布成立10億美元「中東歐融資基金」，在國發會主導及相關部會共同努力下，已完備相關細節規畫與運作模式，只要臺灣廠商願意到中東歐投資，或是臺灣廠商與中東歐廠商有合資企業，又或是中東歐廠商和臺灣有合作關係，例如在臺灣有設立供應鏈或採購行為，都可以申請；本次說明會由輸出入銀行主辦，國家發展委員會、外交部及資誠聯合會計師事務所共同協辦。