匯豐(台灣)宣布與緯創(3231)簽訂價值達6,200萬美元的永續發展表現連結貸款(Sustainability-Linked Loan)及永續發展表現連結貿易融資(Sustainability-Linked Loan for Trade)，以支持緯創推動永續發展目標。

本次協議為期2年，與緯創的環境、社會及公司治理(ESG)策略相連結，匯豐台灣將透過利率優惠的方式，協助加速緯創達成一系列ESG目標，其中設有3項核心指標，包括降低溫室氣體排放量、減少用水量以及廢棄物量。匯豐(台灣)商業銀行企業暨金融同業處負責人中野泰直說明，綠色發展、低碳轉型是全球大勢所趨，此過程需要持續的資金投入；據估計，全球每年需投資9.2兆美元，才能實現《巴黎協定》的氣候目標。中野泰直解釋，近年來越來越多的企業樂意實踐ESG，他分析主要有三大原因：第一，企業開始在供應鏈管理上融入ESG考量因素；第二，企業瞭解到引入節能減碳設備可降低營運成本並提升員工效率；第三，永續經營能加速產品及服務的創新。他說，ESG舉措有助企業籌資，目前市場上有各式各樣的永續金融產品，吸引資金充裕的企業參與，令整個ESG生態圈蓬勃發展。他觀察到，永續金融有兩大趨勢正在形成：大部份獲批借貸的企業是首次申請，反映更多公司願意作出新嘗試；以往永續貸款多用於單一用途，而現時貸款的用途越來越多元化且彈性。此次與緯創簽訂永續相關貸款與貿易融資，可滿足企業在特定項目以外發展更為廣泛綠色業務的需求，對於企業品牌和差異化地位都有幫助。

緯創財務長石慶堂表示，透過此次重要里程碑的永續融資，結合公司對ESG目標的探索，將協助緯創進一步推進永續發展策略和表現，以逐步邁向2030碳中和的願景，石慶堂強調，將永續發展績效目標納入公司的財務框架，既是對融資管道的創新和拓展，更充分展現了緯創積極推動綠色發展及實現永續目標的決心和實力，尤其是結合貿易融資，這將使得緯創的永續承諾變得更加多元化，貿易進出口業務範圍將涵蓋緯創客戶及越南、馬來西亞、印度、中國和美國等市場。