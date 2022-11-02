亞尼克「草莓可可卡士達」生乳捲夾苦甜巧克力及微酸甜草莓，售價485元。（亞尼克提供）

時序即將進入冬天，意味著巧克力旺季來臨，近年因應健康風潮，消費者對於高濃度可可的愛好也越趨明顯，含糖量減少更健康不膩口，而療癒零食77乳加也趁勢研發70％黑巧克力口味，11月在7-11獨家販售；另生乳捲品牌亞尼克也以巧克力甜點迎戰，打造「草莓可可卡士達」生乳捲，將比利時55％巧克力藏在草莓奶霜裡營造酸甜滋味。

77乳加將配方升級，推出70％黑巧克力口味，使用了70％的迦納可可，搭配在地高品質黑金剛花生，富含咬感之下更帶出醇厚巧克力味以及細緻花生香氣，多層次的甜香與化不開的濃郁口感訴求唇齒留香。

亞尼克則在歲末壓軸獻上新作「草莓可可卡士達」生乳捲，可可卡士達的醇厚香氣來自比利時55％苦甜巧克力，獨特的軟餡口感讓輕盈的奶霜在嘴裡融化時能先後感受到草莓微酸甜與可可的香氣餘韻。品牌也推優惠活動，儲值購買新套組「寄捲豪華套餐」，讓會員輕鬆轉送生乳捲、雙捲禮盒等商品給好友，完全不受時間與空間限制，現在於門市購買寄捲豪華套餐5條2538元，每月6號還可享生乳捲日6％回饋。